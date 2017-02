FC Barcelona

El histórico capitán azul no ha recibido ofertas concretas, pese a rumores.

El arquero de la selección afirmó que el rendimiento de "La Roja" no debería pasar por las individualidades, señalando que "nosotros basamos nuestro juego en el colectivo".

En entrevista con diario AS, el técnico chileno alabó el actual momento del ariete de Arsenal, y además dijo confiar en el favoritismo de Chile para la Copa América.

"Respecto a lo de trabajar para que no pase más es un tema privado que me reservo, pero he tratado con profesionales adecuados", aseguró el jugador.