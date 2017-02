Buljubasich señaló que no será preciso que el volante deba viajar a España por el caso de amaño en su licencia de conducir.

La explosión en la basílica de Zaragoza causó daños en varios bancos de madera situados frente al altar mayor pero no hubo heridos.

"Me niego a pensar que mi hija ha reclutado mujeres para llevárselas a Siria a prostituirse, me niego a pensar que eso es así", indicó Anyel Orellana.

El ex arquero de Real Sociedad, indicó que guarda "un recuerdo magnífico" de su anterior club. "Me permitió venir a Europa y me ha abierto las puertas para llegar el Barcelona".