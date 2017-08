El abanderado presidencial enfatizó que no realizaría ningún cambio al actual régimen previsional de las instituciones castrenses.

"Hoy me toca vivir un juicio sin derecho a defensa", respondió el excandidato presidencial

Alfredo Moreno precisó que el aumento del 5% de cotización significará a las compañías US$ 3.500 millones.

El exsecretario de Estado recalcó que "no va a haber reforma de pensiones".

Lucía Dammert no se declaró optimista por la crisis que afecta al país sudamericano.

Audio

"Me decía 'mamá, por qué no ven que soy una niña igual a todas'. Yo le decía que no, porque era un niño, tenía pene", contó Evelyn Silva.