"Para nadie es grato enterarse por la prensa. Casi un mes que no hablo con el presidente y uno igual se siente dolido", dijo el DT de los loínos.

El DT no podrá contar con el cubano, ya que para el segundo semestre la UC ya contará con cinco extranjeros.

"Sigue siendo generosa la tabla, nos está dando vida, pero si no nos damos cuenta de las oportunidades, será muy difícil que podamos salir", dijo.

Audio

"No me interesa que un equipo salga campeón en alguna categoría, si de ese plantel no hay ninguno en el primer equipo", remarcó en Los Tenores.