El argentino consideró que era de "mala leche" criticar al delantero por no ir a la China Cup.

El inconveniente, según el casildense, es que los andaluces no tienen cupo de jugador comunitario.

La Roja jugó un amistoso con la sub 20 de Héctor Robles y ganó con un gol de Angelo Henríquez.

"No existe ninguna posibilidad", sentenció el capitán de la Roja.

"Sentía que hacía falta una película que hablara de lo que le pasa a las mujeres, pero no como un objeto de deseo", dijo el director nacional.

Audio

"Mientras no se recupere la confianza en este país y no haya más inversión, el país no va a volver a crecer a las tasas que observábamos hace algunos años", argumentó en ADN.