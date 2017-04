De acuerdo al juez, las operaciones del Banco Central no se habrían concretado sin una decisión expresa de las máximas autoridades.

Audio

Alejandro Guillier y reelección de presidenta argentina: "Para nosotros no son muchas noticias, ni buenas ni malas. Cristina Fernández no hace de las relaciones con Chile un tema de su política, no es suficientemente relevante para Argentina".