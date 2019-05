Zayn Malik y Becky G se unen para darle vida a 'Un mundo ideal', la clásica canción de Aladdin

El live-action de Aladdin se estrena en salas nacionales el próximo jueves 23 de mayo y, para preparar a sus fanáticos, Disney compartió la nueva versión de una de sus clásicas canciones interpretada por Becky G y Zayn Malik.

Se trata de la versión en inglés/español de "A Whole New World" (Un mundo ideal), la cual será parte de los créditos finales del esperado remake de la cinta de 1992.

A través de Instagram, la intérprete de "Sin Pijamas" compartió la noticia y escribió: "Estoy tan honrada y emocionada de compartir que cantaré la versión en español de 'A Whole New World' de Aladdin de Disney con Zayn Malik. Esto es realmente un sueño hecho realidad y no puedo esperar a que ustedes escuchen esta hermosa canción".

A tan sólo horas de su lanzamiento, "A Whole New World" ya suma más de 368 mil reproducciones en YouTube.