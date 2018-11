Zayn Malik sobre un posible reencuentro de One Direction: "La relación está completamente rota"

Zayn Malik destruyó todas las esperanzas de que en un futuro muy lejano exista una reunión con sus excompañeros de One Direction, acusando que no ha olvidado ni perdonado ciertos comentarios que se hicieron cuando abandonó la boyband.

En una exclusiva entrevista con Vogue, el novio de Gigi Hadid, confesó: "No he hablado con ninguno de ellos en mucho tiempo. Sucedieron ciertas cosas y se dijeron otras tantas después de que yo dejara el grupo: comentarios maliciosos y pequeños detalles que jamás me habría esperado. La relación está completamente rota".

En esa línea, explicó que las cosas fueron cambiando mucho antes de su salida, específicamente cuando comenzaron a saltar a la fama, expresando que "así son las cosas. La gente pasa página y sigue adelante, crece y acaba por distanciarse. Pasamos de actuar en teatros a llenar estadios, y no hubo un término medio. Fue todo de golpe. Supongo que ese tipo de evolución acaba por pasarte factura. Cada uno reacciona de forma diferente, en especial cuando tienes cinco personalidades completamente diferentes en esa situación", dijo.

Recordemos que Malik salió de la banda en 2015, donde sus compañeros admitieron que estaban enojados por la decisión. Ese mismo año, One Direction hizo su primera aparición pública en un programa de televisión, confirmando que continuarían trabajando los cuatro restantes: Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson.