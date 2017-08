Yuri sobre animar el Festival de Viña: "Mientras que Rafael no me pida el beso, todo está perfecto"

La cantante mexicana Yuri visitó Ciudadano ADN, donde conversó sobre su próxima presentación en el Gran Arena Monticello el 1 de septiembre.

Cuando le preguntaron acerca de su faceta como animadora, y si le gustaría conducir el Festival de Viña del Mar, la cantante bromeó con que "mientras que no me pida Rafael (Araneda) el beso, todo está perfecto", pues su marido, Rodrigo Espinosa (exvocalista de Aleste) "no es muy bueno para que me den besos".