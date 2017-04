Yuli Cagna se sometió a su tercera operación estética

Yuli Cagna, panelista de "Así Somos", se sometió a una nueva intervención quirúrgica. La exparticipante de "¿Volverías con tu ex?" subió cuatro kilos en sus vacaciones, por lo que decidió someterse a una lipoescultura.



Elmer Terrazas, cirujano que operó a la trasandina, señaló a LUN que la operación no era necesaria y detalló la cirugía: "Se le sacó dos litros de grasa a Yuli de las axilas, espalda, abdomen y caderas, y después se le inyectaron en los glúteos para aumentar su volumen".



Respecto a la operación, Cagna argumentó que no le gusta hacer ejercicio y que se veía desproporcionada con respecto a las caderas si subía de peso. La rosarina ocupa una faja en todo momento para definir el abdomen tras la lipoescultura.





