Youtuber vegana fue sorprendida comiendo pescado y esta fue su explicación

La youtuber mexicana Yovana Mendoza, conocida como Rawvana, tuvo que dar explicaciones por un video que compartió una amiga, mientras ambas comían en un restaurante en Bali, Indonesia.

Rawvana se declara crudivegana y hace 6 años enseña en su canal las dietas basadas en vegetales, pero el video que se hizo viral la muestra comiendo pescado con la bloguer Paula Galindo, conocida PauTips.

El clip provocó que la youtuber comenzara a recibir una ola de críticas. Fue tanto el acoso y cuestionamiento que este sábado la joven publicó un video en el que explicaba el por qué incorporó animales a su dieta hace dos meses, y donde pide perdón a sus seguidores.

Las razones de su decisión

En el video explica que pese a lo bien que se sentía, a finales de 2015 perdió su periodo menstrual.

"Fui a hacerme estudios y evidentemente mis hormonas estaban todas desbalancedas, no solamente eso, también otros niveles de vitaminas, minerales estaban bajos (...) Empecé a cambiar mi dieta. Comencé a comer más grasas y alimentos cocinados, y unos meses después gracias a Dios me regresó mi regla", relató.

Además, confesó que en 2017 descubrió que estaba prácticamente anémica y su periodo volvió a desaparecer. "Mis niveles de hierro y mi tiroides estaban bajos. Los doctores me decían que mi cuerpo no estaba absorviendo los nutrientes, y que debía comer huevo y proteína animal, y cuando me decían eso me enojaba", confesó en el video.

Finalmente, ahora le detectaron SIBO, el cual por sus siglas en inglés es un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Dicha enfermedad hace imposible que la joven basara su dieta únicamente en fibra, porque su cuerpo no la procesa.

Debido a la enfermedad que sufre su cuerpo, ahora no puede comer frutos secos, palta, legumbres, así como algunas frutas y verduras. Finalmente, por su salud, tuvo que agregar huevos y pescado a su dieta hace dos meses, y aseguró que se ha sentido mejor.

Pese a las explicaciones, muchas personas la siguieron cuestionando, pero ahora por no contar los efectos adversos que estaba teniendo, y que de todas maneras siguiera enseñando el crudiveganismo.