Youtuber se quitó los implantes de sus glúteos y senos para 'volver a ser ella misma'

Jackie Hernández es una reconocida youtuber mexicana que tomó la drástica decisión de quitarse los implantes de sus senos y glúteos, tras varios años viviendo con ellos.

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 1,2 millones de seguidores, la mujer mostró cómo luce su cuerpo "libre de implantes". "No puedo explicarles lo feliz que me sentí desde que desperté de la cirugía. Es extraño cómo la vida nos hace ver cosas que un día no vimos y yo no puedo creer que fui capaz de hacerle pasar este mal rato a mi cuerpo con unas bolsas tóxicas de silicón (senos 10 años / glúteos 3)", contó en la publicación.

Jackie tuvo que tomar esa decisión luego de enfrentar reiterados problemas de salud, ya que sufría de resfriados frecuentes y cansancio extremo porque su cuerpo estaba rechazando los implantes de silicona.

Hasta hace algunos meses, la mexicana había mostrado orgullosas sus curvas, sin embargo, está feliz con este cambio ya que después de la cirugía de reducción sintió que volvió a ser ella misma, aunque realmente su cuerpo regresará en un 80% a lo que era antes de colocarse glúteos y senos.

Sin embargo, "me siento libre. El ver cómo mi cuerpo reaccionó al momento de removerlos fue algo maravilloso. Me siento plena, con más energías y muy feliz. No me arrepiento en lo absoluto de habérmelos quitado", reveló en la red social.

Además, comentó que no está contra la cirugía estética, pero sí le asusta el hecho de que los objetos extraños generen efectos dañinos en el cuerpo.

Así lucía antes: