YouTube tuvo una caída a nivel mundial durante una hora y media

La plataforma de videos de Google, YouTube, presenta fallas a nivel mundial y ningún usuario está pudiendo acceder al sitio web, como también a los videos a través de aplicaciones móviles, llenando las redes sociales de comentarios sobre el error.

Los problemas comenzaron a las 22:15 de la noche, hora chilena, y según sitios que registran las caídas de estos servicios, han reportado fallas desde los cinco continentes.

Desde las redes sociales de la empresa de Google informaron que tanto YouTube como YouTube TV y YouTube Music tienen problemas de acceso, y que están trabajando para solucionar el problema.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.