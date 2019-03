YouTube reconoce las búsquedas aunque estén mal escritas

El desarrollo de la inteligencia artificial está permitiendo que las búsquedas a través de internet lleguen a un nivel mucho más avanzado y que los usuarios puedan encontrar todo lo que buscan con mucha precisión, sin tener los datos claves que necesitan.

Según consignó 20 Minutos, YouTube es una de las plataformas que más ha llamado la atención en cuanto a búsqueda, ya que para encontrar una canción o artista determinado, te puede arrojar los resultados correctos aún cuando escribas su nombre a lo neardental.

Por ejempli, si escribes "Aiguanchu bifri", el resultado de la búsqueda será "I Want To Break Free" de Queen.

El medio manifestó que quien se dio cuenta de esto fue un tuitero que contó que una profesora le reveló que sus alumnos se refieren a "Uptown Funk" de Bruno Mars como "Totouro". Es más, al buscar "Totouro Totouro To" en YouTube aparece la canción del estadounidense y Mark Ronson.

De la misma forma, al buscar "A rili rili won" arroja "Wannabe" de las Spice Girls, mientras que si buscas "Endaaa" aparece "I Will Always Love You" y "Charanana na na" te llva a "You Can Leave Your Hat On" de Joe Cocker.

También funciona con nombres de bandas. Por ejemplo, al escribir "Eicidici" YouTube arroja como resultado AC/DC.