Yoselin Fernández y el femicidio: "Lo que tenemos que apuntar es a políticas preventivas"

En un nuevo panel del bloque feminista de Agenda de Género la periodista Lucía López analizó la contingencia con las panelistas Rosario Olivares de la Red de Docentes Feministas y la Coordinadora Feminista 8M; y Bárbara Sepúlveda de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile.

A la conversación se integró la vocera de Iguales, Isabel Amor, y a Yoselin Fernández de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Fernández expresó sobre los femicidios que "hay una cuestión de base que es el cambio cultural" reconociendo que si bien "las políticas públicas son importantes" el enfoque debe ir por otro lado: "Lo que tenemos que apuntar es a políticas preventivas".

Por su parte Amor ironizó que "no hay ninguna forma mejor de explicar el consentimiento a los hombres que no lo entienden que vayan a una discoteque de hombres gays. Van a entender inmediatamente lo que es consentimiento y lo que no es consentimiento cuando rechazen las ofertas que les llegan"