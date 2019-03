Yo renuncié: Los descargos de Nicole Moreno contra quienes dijeron que la despidieron de su programa

Nicole Moreno se molestó con "Intrusos" de La Red, ya que aseguraron que fue despedida del programa que conducía, "Estilo Chic" del canal Vive.

"Luli" quiso aclarar este viernes en su cuenta de Instagram que ella fue la que decidió renunciar, y que les "llegó mal la información".

Postura del programa

Productora ejecutiva del programa, Anita Almonacid, y que se hizo cargo de representar a la modelo por mucho tiempo, declaró que "ella no se ha presentado a trabajar. Es una falta a la ética. No se apareció, ¿qué puedo hacer yo? Nosotros el día viernes 22 teníamos grabación, y ella prefirió irse a un evento que cerró sin avisarme".

"Una cosa es que esté triste y tenga problemas, y otra cosa es la falta de profesionalismo, y quedar mal con los auspiciadores del programa. Yo lo hablé con ella", agregó Almonacid a "Intrusos".

Por otra parte, Nicole Moreno tuvo problemas con el equipo luego del Festival de Viña 2019, pues la acusaron de no apoyar a la candidata a reina Ingrid Aceitón, lo que podría haber sido fundamental para reunir los votos de la prensa, considerando que ella alguna vez tuvo la corona del certamen.

La versión de Nicole Moreno

"Yo decidí dar un paso al costado del programa. Hubo una serie de problemas que no detallaré, pero aseguro que argumentos tengo suficientes para no querer seguir", escribió la modelo y animadora en Instagram.

Agregando que "para mí fue un tremendo proyecto que me permitía mostrar un nuevo rol, pero lamentablemente no puedo continuar en un lugar donde no me siento cómoda, donde se me trató de dejar mal por lo ocurrido con la candidatura al reinado de viña de manera gratuita y donde, de manera unilateral, se tomaban decisiones que me afectan directamente".

Pero eso no es todo, porque además Luli acusó a la producción de haberla utilizado por el interés mediático que ella genera, y que incluso se aprovecharon de lo ocurrido recientemente con su hijo.

"Creo que lo más sano es dar un paso al costado, pero lamento que se dé una información que no es real, buscando dejarme mal, porque eso no es efectivo. En estos momentos mi energía y mi preocupación están enfocadas en algo más relevante, y por eso prefiero no seguir ahondando en este tema", concluyó.