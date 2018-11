"Yo me muero si lo dejo de ver": La triste confesión de Hugo Valencia sobre su expareja

En el último episodio de La Divina Comida, de CHV, uno de los invitados fue Hugo Valencia, quien abrió su corazón y les contó parte importante de su vida Daniela Nicolás, Yasmín Valdés y "Charola" Pizarro.

El periodista se sinceró acerca de la larga relación que mantuvo hasta hace un tiempo, asegurando que, a pesar de haber terminado, su expareja sigue muy presente en su vida.

"Yo tengo una historia con mi expareja que todavía perdura. Hay un lazo que yo todavía no he podido romper. Es difícil y complejo, porque toda la gente me critica", reveló.

"Para mí es una de las personas más importantes de mi vida. Yo me muero si lo dejo de ver", agregó Valencia, sin dar pistas sobre su actual estado amoroso.

Recordemos que el panelista terminó su relación hace dos años atrás, y fue en su excasa televisiva, Canal 13, que lloró en pantalla al hablar del quiebre.

En ese entonces, expresó: "Yo terminé la relación hace como dos años, pero nuestra relación emocional no ha terminado (…) Siento tanto el cariño, la preocupación, la incondicionalidad, que uno dice: ¿por qué no fue así los primeros cinco años?".

Además, confesó que seguía enamorado, tanto que "a mí me encantaría volver, es la persona más importante de mi vida. Es la primera en la que pienso en la mañana y en la última persona en la que pienso cuando me acuesto. Y yo de repente pienso en qué pasaría si él no estuviese y no sé qué haría", indicó.