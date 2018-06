Yerko Puchento acusó censura en Vértigo: "Los españoles son heavy"

Vértigo estrenó su nueva versión bajo el mando de la productora española Secuoya y sin buena parte de su personal, que finalmente fue despedido de Canal 13.

Según informó La Cuarta, la compañía externa finalmente ofreció "contratos especiales" a sus exfuncionarios para que el espacio no tuviera complicaciones.

Ante este complejo escenario, llamó la atención la corta rutina que presentó el humorista Daniel Alcaíno en el personaje de Yerko Puchento.

En el cierre de su rutina, el comediante aseguró que "me metí con vaselina dos páginas del libreto, porque me han parado el carro. No, los españoles son heavy".

En el set, Yerko Puchento compartió escenario con Miguelo, Gala Caldirola, Francisca Merino, María Jimena Pereyra y Mario Ortega, alias "Súper Mario".