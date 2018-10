Yasmín Valdés confesó haber sido abusada sexualmente por director de TVN

En un nuevo capítulo del programa "Síganme los buenos" de Julio Cesar Rodríguez, la actriz Jasmín Valdés sorprendió con una confesión que tenía guardada bajo siete llaves: haber sido abusada sexualmente por un director de televisión.

Valdés comenzó diciendo que "ni siquiera me parecía raro. Hoy en día me doy cuenta que dejé pasar muchas cosas y los pasé por alto porque en realidad no pensé que estaba mal".

En esa línea, confesó haber sido víctima de varios episodios de acoso laboral, cometidos por algunos directores. "Uno ya fallecido, y de otros personajes más que no sé si valdrá la pena decir los nombres a estas alturas", lanzó.

Según detalló la actriz, uno de los momentos más complicados que vivió fue cuando la encerraron dentro de una oficina de TVN. "Me dicen ‘bueno, si tú quieres tener trabajo en la próxima teleserie, lo que tienes que hacer es lo que han hecho tal y tal’. Me nombra varias actrices que están hasta el día de hoy arriba", relató.

"Me da estos nombres y me dice: ‘¿Quieres estar como ellas? Ya sabes lo que tienes que hacer’. Se bajó el cierre y se sacó su aparato sexual", agregó, asegurando que tenía 24 años cuando vivió esta terrible situación.

"La secretaria del canal, que era del área dramática, me ayudó, abrió la puerta y salí. Y de ahí nunca más volví a trabajar en el canal", manifestó Valdés.

Pero ese no fue el único episodio de abuso que manifiesta haber tenido. "Cuando tenía tan sólo 7 años de edad, me encontraba jugando en una plaza cercana a mi casa y en eso pasó un tipo, me dice ‘oye qué lindo tu vestidito’. Me levanta el vestido y me metió las manos#.