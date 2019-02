Yanina Halabi se lanza con todo en contra de Pato Laguna: 'Agárrate otras minas y ponte a pololear'

La polémica sigue ardiendo entre Yanina Halabi y Patricio Laguna, quienes siguen en disputa tras la separación, sobre todo por lo que sucederá con sus hijos.

Fue el modelo quien en una primera instancia explicó al programa "Intrusos" de La Red por qué le está pidiendo pensión alimenticia a la bailarina.

Tras ello, Halabi decidió conversar con el mismo espacio, acusando a su exmarido de interrumpir la relación familiar con sus hijos.

"Hay veces que no los deja hablar conmigo, no le prenden el teléfono. Hace muchas cosas, ahora como se le acabó la plata de toda la plata que me sacó, está pidiendo pensión. Él dice que él trabaja, que no la necesita, pero se quedó con todo lo mío", comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que "ya me cansé. Yo soy la mala de la película, la que está sin los niños. Él los tuvo porque firmé algo, porque no me dejaba ver a mis hijos, y por verlos dos días dije ‘ya, voy a firmar y me voy a ir a juicio’. Pero después volvimos. Yo hueona, disculpando la expresión, volví porque estaba enamorada".

Finalmente, le envió un mensaje a "Pato". "Que no siga averiguando con qué auto ando, con quién ando, ¡qué le importa a ese hombre! ¡Por favor! ¡Por favor ponte a pololear o agárrate a otras minas! ¡Pero por favor déjame tranquila Patricio Laguna! Por favor", cerró.