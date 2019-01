Yamna Lobos y Maura Rivera en 'disputa' por la conducción de 'Rojo en vacaciones'

Este lunes partió la versión veraniga de Rojo en vacaciones, donde sus conductores son Rodrigo Díaz y Maura Rivera.

Al finalizar el primer capítulo, las críticas se tomaron las redes sociales, donde la mayoría de los televidentes pedían a Yamna Lobos como animadora.

En conversación con La Cuarta, esta última agradeció a quienes la quieren en la conducción del espacio, asegurando que "estoy súper contenta con todos los comentarios que he recibido, eso habla que el trabajo que hice durante el año fue bueno y el cariño de la gente es el mejor premio que puedo recibir".

Respecto al desempeño de sus compañeros, señaló que "hay que darles tiempo, porque llevan recién pocos días, no es nada. Para que agarren confianza y se afiaten un poco más".

Maura Rivera, en tanto, se refirió a las críticas, comentando que "no me lleno de la mala onda, solamente acepto críticas constructivas, obviamente vende lo malo, en mi Instagram por ejemplo recibo puras muestras de cariño y comentarios positivos, pero de todas maneras la gente no está contenta con nada".

"En el canal están contentos con nosotros, eso me tiene bastante tranquila y no toman en cuenta las redes sociales", agregó la esposa de Mark González.