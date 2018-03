Yamila Reyna se desnudó en Revista Viernes

La comediante Yamila Reyna apareció a página completa en la revista "Viernes" del diario La Segunda, completamente desnuda y reivindicando las críticas que se le realizan.

"A las mujeres se nos critica por todo", afirmó. "Porque queremos tener hijos después de los 40 o elegimos no tenerlos", indicó, agregando otros aspectos. "Si no querés una pareja estable, sos una fácil, y si querés tenerla, andás con el vestido de novia en la cartera. Si te entregas en la cama, eres mal vista, y si no lo hacés, sos cartucha", confesó.

"Una mujer libre e inteligente es considerada una amenaza para esta sociedad", remató Reyna.