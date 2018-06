Yamila Reyna pidió perdón por mensaje contra Claudio Palma

A raíz del video en donde lanzaba duros epítetos en contra del relator deportivo de Canal 13, Claudio Palma, la actriz argentina Yamila Reyna se disculpó y manifestó que todo se dio por el calor del encuentro de la Albiceleste frente a Nigeria.



Por medio de un video, la artista reconoció que no actuó bien, pero expresó que todo se hizo en tono de humor.



"Fue una simple broma, una simple humorada. Tal vez se tomó mal, fue de mal gusto, y por eso estoy pidiendo como corresponde porque también soy humana y me puedo equivocar", afirmó.



Reyna llamó además a la gente a que no sea tan grave, puesto que solo fue un comentario sin trasfondo con respecto a Palma.