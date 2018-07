Yamila Reyna: Nicolás López se propasó conmigo y le paré los carros

Otro antecedente que da cuenta del perfil de Nicolás López dio a conocer la actriz Yamila Reyna, durante su participación en el programa Sigamos de Largo de Canal 13.



Allí, la trasandina comentó que tuvo un momento incómodo, a tal punto de que debió hablar con el cineasta para que se comportara.



"Hemos compartido eventos sociales y siempre fue un tipo atrevido. Yo también viví una situación medio atrevida con Nicolás. Conversamos, nos habíamos visto como dos o tres veces, había una confianza, pero no como para propasarse", sostuvo.



Reyna profundizó en que "a mí no me acomoda hablar de lo que pasó en algún momento de mi vida. Si puedo decir que lo conocí en estas circunstancias y que sí se propasó conmigo en algún punto que yo le paré los carros en ese momento y ahí se terminó el tema".