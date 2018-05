Yamila Reyna: "Hubo un productor que me hizo un casting en topless"

La comediante Yamila Reyna está ad portas de celebrar 10 años de humor en nuestro país con un show en Enjoy Santiago donde también, según confesó a Ciudadano ADN, festeja cómo, hace una década, estaba más fuerte el machismo y ella llegó "a romper eso".

De todas formas, opinó que en estos tiempos "ha evolucionado mucho el humor, pero creo que la gente está un poco sensible y para los comediantes eso no es bueno", en referencia a las críticas por la forma de expresarse o a los objetivos posesivos para hablar de alguien de otro género. "A mí me parece dulce cuando una pareja me dice "mía" porque no es literal", añadió.

"Lucho a diario por una igualdad de género, no lucho por el desprecio hacia el hombre o irme al otro extremo", indicó Reyna, reforzando que se ríe de lo cotidiano.

Pero el humor no es lo único que hace la argentina, ya que reveló que volverá a realizar ficción, aunque aún no puede revelar más detalles. "Sólo puedo decir que es algo muy diferente de lo que he hecho", indicó.

A propósito, y respecto a las recientes acusaciones de comportamientos impropios por parte de directores y productores, reveló que "en mi trabajo como actriz nunca. Nunca me ha pasado tener un director que se sobrepasara o algo. Pero sí en mis comienzos como modelo hubo un productor que me hizo un casting en topless", confesando que le pidieron sacarse el sostén, junto a otras maniquís reconocidas, hace 16 años, pero que se negó.

"Tiempo después, con una de las personas que hizo el casting, que sí lo hizo el topless y con quien somos muy amigas, sacamos la conclusión que este tipo hacía los videos para él", remató, reviviendo recuerdos incluso de la propia Andrea Hoffman, quien vivió una situación similar en una prueba de cámara.

De todas formas, la actriz cuenta que no accedió a hacerlo no por vislumbrar un cierto ataque, sino por sus profundos problemas de autoestima, ya que no se quería y no le gustaba su cuerpo, pese a que trabajaba en "Morandé con Compañía" y muchos alababan su figura, mientras otros decían que su cuerpo "no servía" para su profesión.

Con el Ciudadano ADN habló además de lo que admira de Chile y de las críticas que le hicieron en Argentina luego del trato que se le dió tras la muerte de su padre, el popular músico "Sebastián".