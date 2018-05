Yamila Reyna contra el feminismo: "Me gusta reírme de esta igualdad por la que luchamos las mujeres"

La actriz y comediante, Yamila Reyna, fue invitada al panel del matinal Mucho Gusto donde declaró sus diferencias con el feminismo.

En el programa, la discusión partió por un desnudo que subió a su cuenta de Instagram y que sufrió críticas por algunas usuarias.

En ese plano, el periodista Rodrigo Herrera señaló que "dentro del movimiento feminista, al cual yo creo que la mayoría adherimos, la recuperación de derechos, la igualdad de salarios y lo que uno quiera, hay cierto grupo que ve por ejemplo en un desnudo o en un concurso como Miss Reef una cosificación de la mujer".

En ese momento, interrumpió Ivette Vergara, quien declaró que está de acuerdo con la premisa de Herrera, pero que "siento que a veces nosotras nos estamos boicoteando este famoso discurso de la libertad".

"Yo no me considero feminista y hay varias cosas dentro del movimiento feminista donde yo no estoy de acuerdo, y dentro de mi derecho está expresar mi opinión. Y no por no ser de una línea feminista me van a atacar", añadió.

En ese momento, Yamila Reyna admitió que "yo tampoco soy feminista, para nada. De hecho en el show que voy a hacer el 25 de mayo me gusta reírme de esta igualdad por la que andamos luchando las mujeres".