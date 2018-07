Ya está el primer adelanto oficial de Dragon Ball Super: Broly

En el marco de la Comic-Con 2018 en Estados Unidos debutó el primer adelanto oficial de Dragon Ball Super: Broly, que se estrenará en cines japoneses el próximo 14 de diciembre, para llegar a los cines nacionales el próximo 17 de enero del 2019.

What do you see beyond that strength? Watch the new trailer for #DragonBallSuper: Broly!! In theaters, December 2018 in Japan. #DB20thMovie #DragonBallSuperMovie pic.twitter.com/hQJWbo2oSz