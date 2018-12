XPac pidió que Chyna ingrese al Salón de la Fama de la WWE

Este jueves fue el cumpleaños de Joanie Laurer, más conocida como Chyna, exestrella de la WWE quien falleció en 2016.

XPac, histórico integrante del grupo DX y su expareja, la recordó y pidió que ingrese al Salón de la Fama de la empresa.

"Hizo cosas increíbles, fue la receta mágica de DX y consiguió el título intercontinental. Fue una mujer asombrosa y parece el momento correcto para honrarla antes de Wrestlemania", publicó Sean Waltman en su cuenta de Twitter.

Su ingreso al Hall of Fame se ha discutido desde su muerte, pues realizó películas pornográficas y estuvo en la portada PlayBoy.

Además, siempre fue crítica de Stephanie McMahon por involucrarse en su relación con HHH, por lo que no se ve como una situación fácil de resolver.

It's Joanie's Birthday & I was just thinking of all the remarkable things she did. She was the magic ingredient in the DX Recipe. IC Champ, Wrestled Chono in Tokyo Dome for NJPW! She was an Amazing Woman. I

hope she's honored day before WM soon. Just seems like the right time. pic.twitter.com/Nucyl63ONI