Ximena Rivas y su salida de Mega: "Lo mío fue un secreto a voces, que se comentaba en los pasillos"

La actriz nacional, Ximena Rivas, se ha convertido en una constante luchadora contra la brecha salarial que existe en el mundo de la televisión, tras su salida de Mega.

Es por esta razón, que quien dio vida a Guillermina en "Perdona Nuestros Pecados" desechó la oportunidad de participar en la segunda temporada de la producción, y decidió volver a su "alma máter", TVN, donde se encuentra trabajando en un nuevo proyecto.

Frente al apoyo que recibió tras el reclamo público que hizo contra las diferencias de sueldo, Rivas aseguró a La Hora que "siento que es un tema que nos implica a todos y que sólo faltaba ponerlo en el tapete. Siempre traté de proyectar lo que sucede en diversas áreas de la producción, en muchos trabajos", agregando que "es necesario que la brecha entre los que ganan más y los que ganan menos vaya acortándose para tener un trato más horizontal y todos podemos aportar desde el mismo lugar", detalló.

"Lo mío fue un secreto a voces, que se comentaba en los pasillos", agregó.

Además, afirmó que no tiene miedo a represalias por haber hecho pública su situación en la novela nocturna de Mega, declarando que "siento que cuando uno habla desde la verdad, no tendría por qué quedar algún resentimiento. Quedan de lado. Yo nunca hablé nada que no haya hablado previamente con los ejecutivos correspondientes en Mega", finalizó.