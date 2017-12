Ximena Rivas destapó por qué se fue de 'Perdona Nuestros Pecados'

Un capítulo clave e inesperado se vivió este miércoles en 'Persona nuestro pecados de Mega, luego que Armando Quiroga (Álvaro Rudolphy) matara a Guillermina (Ximena Rivas) donde la directora del colegio Villa Ruiseñor confirmaba quien mató a Elvira.

En cualquier otra situación esta muerte podría haber sido considerado normal dentro de la teleserie, pero no fue así, ya que se confirmó el fin de la participación de Rivas en la exitosa producción por no llegar a acuerdo con el canal.

Sin embargo, su abrupta salida no estuvo exenta de polémicas donde Rudolphy dejó un claro mensaje al recibir el Copihue de Oro 2017 como Mejor Actor "Quiero también agradecer sobre todo al elenco, a los actores y actrices, que yo por razones que desconozco han sido desapareciendo en la historia, pero ya sabremos qué es lo que está pasando", fue parte del controvertido mensaje.

Este jueves la actriz nacional fue invitada a 'Primer Plano' de Chilevisión y reveló los motivos de su salida de la teleserie nocturna.

"Yo estaba en una situación débil de negociación y acepté. Salí del canal y me arrepentí, porque bajé casi el 40% de lo que ganaba. Acepté y negocié un mínimo. Uno en TV gana bien, tiene un buen sueldo, pero yo, particularmente, no soy millonaria", lanzó..

Luego aseguró la actriz que tenía contrato desde octubre de 2016 a agosto de este año, sin embargo, pero tras el éxito obtenido, decieieron alargarla hasta diciembre, por lo que consideró que era justo solicitar un reajuste salarial.

"Cuando llega el aviso de este alargue, después de trabajar 10 meses, con un recibimiento del público que quiero agradecer, llega este momento, toqué la puerta, hablé con Daniela Demicheli y le dije ‘yo ni siquiera quiero que llegues a mi tarifa, sino que se valore el reconocimiento’ y pensé que iba a ser así. Me dijo ‘esta difícil, no sé, vamos a verlo’. Me llamó después por teléfono y me dijo que no es posible", reveló Rivas.