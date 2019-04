Ximena Rivas confesó que se hizo un aborto y que fue abusada a los 12 años

La actriz Ximena Rivas reveló en el programa Podemos hablar de Chilevisión que a los 12 años fue abusada por su entrenador y que a los 18 años se hizo un aborto.

"Era deportista de alto rendimiento y yo creía que tenía una relación amorosa con esta persona. Pero yo tenía doce años y él tenía 38, 40 años", comenzó relatando.

"Y yo después de vieja entendí que había sido, absolutamente, una situación de abuso, de abuso sostenido en el tiempo, de abuso engañada, de abuso creyendo que obviamente era una persona de otro poder ante mis ojos", confesó.

Agregando que "yo sentía como niña que tenía un espacio ahí. Luego decodifiqué que era un abuso, porque era muy niña", manifestó en el programa conducido por Julián Elfenbein.

Asimismo, la actriz aseguró que está "absolutamente de acuerdo con el aborto libre, decidido y fundamentado", contando la difícil decisión que tomó cuando cumplió la mayoría de edad legal: "Me hice un aborto", reveló.

"Fue lo que podía ser en el minuto. No habría podido de ninguna manera. Tenía 18 años, me hice un aborto. Era una imposibilidad total, era muy niña, fue horrible porque era una circunstancia muy clandestina, antihigiénica y dolorosa", sostuvo.

"Es muy doloroso y no es algo que le deseo a nadie", confesó, pero afirmó que tuvo el apoyo de su madre en todo esa díficil experiencia.

La actriz fue consultada sobre si alguna vez se arrepintió de su decisión, a lo que respondio rotundamente que no, pero explicó "tenía miedo y no tenía la claridad de lo que iba a hacer. Fue muy violento, porque no sabes a lo que vas, estás perdida"

"A lo mejor afuera me van a estar esperando los Carabineros, porque es algo que hasta el día de hoy no puedes sincerar, es una sociedad muy poco sincera, hoy día es ilegal, se judicializa y la mujer, además del dolor, la meten presa", criticó.

Educación para el hombre

Fimalemente, Ximena opinó que el aborto "también involucra al hombre, es el gran tema donde tenemos que empezar a hablar de eso, no es que la mujer se embaraza sola. 'Cierra las piernas', porque se reduce a eso. Bueno, ponte un condón, educa, participa, porque es una decisión compartida y las mujeres somos un 60% que educamos solas a nuestros hijos".