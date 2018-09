Xbox One S: las ventajas y desventajas de la consola de Microsoft

En una industria como la de los videojuegos y en donde parece que las marcas más reconocidas como Nintendo y PlayStation se roban la atención de los chilenos con sus productos, Xbox se hace un espacio con una consola que ofrece varios servicios interesantes: hablamos de Xbox One S.



La consola de la compañía norteamericana cuenta con una posibilidad que resulta una jugada ideal para quienes solo deseen instalar la plataforma y ponerse a jugar, sin pensar en algún gasto excesivo para comprar un título. Nos referimos al Xbox Game Pass.



El servicio da la posibilidad de acceder a un amplio catálogo de varios éxitos, como por ejemplo lanzamientos exclusivos de la propia marca (véase Halo 5, la franquicia Gears of War, State of Decay), u otros clásicos de estas alturas e incluso deportivos. Para usarlos, los juegos se instalan en el disco duro, por lo que no funciona a través de la nube como otras opciones.



La ventaja de Xbox Game Pass es la de poder suscribirse por $6.990 al mes, aunque primero tenemos la opción de una prueba gratuita de 14 días, para así decidirnos si adquirir una “membresía” de esta opción.



Por otro lado, mencionar que una de las ventajas del servicio es la de poder tener desde el día de lanzamiento los nuevos títulos que provienen de franquicias que maneja Xbox. De esta forma, podremos gozar con videojuegos como Forza Horizon 4, Crackdown 3, entre otros.



Sin embargo, no solo a través de esta plataforma es que se puede explotar una Xbox One S, ya que también está la opción de disfrutar contenido vía streaming con diversas aplicaciones como Netflix o YouTube, o bien de reproducir películas en formato 4K, gracias a su reproductor Blu-Ray que permite esta tecnología.



Lo anterior resulta un plus, ya que a diferencia de la competencia, no existe una consola capaz de visualizar este tipo de contenido en discos con este formato, a no ser que sea por servicios vía conexión de Internet.



En cuanto a los puntos bajos, si bien contamos con un catálogo extenso de juegos para aprovechar el dispositivo, no es menos cierto que los exclusivos presentes en Xbox no son muchos en comparación a lo que otorga la competencia, por lo que si buscamos un producto que apunte más a títulos que no se pueden encontrar en otros lados, quizás no sea la mejor posibilidad, además de que varios de los videojuegos se pueden conseguir también vía PC.



De todas formas, vale aclarar que lo último mencionado puede ser eso sí una ventaja, ya que contamos con la característica de Play Anywhere, que se traduce en que podemos jugar un lanzamiento y continuarlo desde diversas plataformas, ya sea en la consola o en un computador.



Como vemos, con Xbox One S tenemos ventajas y desventajas, pero para lo que está pensado cumple con creces, ya que si buscamos una consola que nos dé un catálogo a la mano y sin mayores vueltas que darle, es una opción atractiva.