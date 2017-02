WWE le dará un título personalizado a los New England Patriots

La obtención del Super Bowl 51 por parte de los New England Patriots trasciende diversas esferas, ya que en WWE también quisieron hacer eco a la histórica victoria del equipo de la NFL.



A través de Twitter, el luchador y Director de Operaciones de la WWE, Triple H, compartió un título personalizado que crearon para el cuadro de Boston y que les será obsequiado, luego de haber vencido a los Atlanta Falcons.



Cabe mencionar que las referencias de la compañía de lucha libre con la NFL han sido varias, a tal punto de que varios exponentes suelen vincular al Super Bowl con WrestleMania, diciendo que este es el “Súper Tazón del wrestling”.

A never-say-quit team, a football dynasty, and an amazing #SB51.

Congrats @Patriots, this title is coming to New England!! pic.twitter.com/rRBV2bYxjF