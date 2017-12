WWE eligió John Cena contra AJ Styles en Royal Rumble como la pelea del año

A pocas horas de que termine el año, la WWE realizó un recuento de lo mejor que tuvo en 2017.

Dentro de los recuerdos, no podían faltar las grandes peleas que emocionaron a todos sus fanáticos alrededor del mundo.

En la lista de las 25 seleccionadas, el número uno se lo llevó el triunfo de John Cena ante AJ Styles en Royal Rumble.

Gracias a su victoria, el luchador logró igualar la marca de Ric Flair como 16 veces campeón de la compañía.

Las otras luchas que completaron el top 5 fueron:

2) Brock Lesnar vs. Roman Reigns vs. Samoa Joe vs. Braun Strowman — Fatal 4-Way Universal Championship Match (SummerSlam).

3) Tyler Bate vs. Pete Dunne — WWE United Kingdom Championship Match (NXT TakeOver: Chicago).

4) The New Day vs. The Usos — SmackDown Tag Team Championship Match (SummerSlam Kickoff).

5) Brock Lesnar vs. AJ Styles — Champion vs. Champion Match (Survivor Series).