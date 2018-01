WWE despidió a Enzo Amore tras acusaciones de abuso sexual

A su fin llegó el paso de Enzo Amore, vigente campeón peso Crucero de la WWE, ya que fue despedido, luego de que se revelaran acusaciones de abuso sexual en su contra.



La empresa no ha profundizado en su decisión, aunque el excompañero del Big Cass estaba siendo investigado por la policía de Arizona, tras la denuncia de una víctima.



Vale recordar que ya WWE durante el lunes 22 de enero había expresado que estaba en contra de este tipo de situaciones.



WWE has come to terms on the release of Eric Arndt (Enzo Amore). https://t.co/iagk1311eD