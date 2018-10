WWE da a conocer la lista de los mejores luchadores en la historia de SmackDown

En el marco de la celebración del programa 1.000 de SmackDown, WWE presentó la lista de las 15 mejores luchadores en la historia del show.



Bajo ese prisma, el ranking es comandado por The Rock, seguido de The Undertaker y del actual campeón de la compañía, AJ Styles.



La lista llama la atención, puesto que aparecen en el Top Ten parejas que no son tan relevantes, como por ejemplo The Usos o The New Day, en desmedro de otras figuras que aparecen más abajo.



Vale recordar que el show 1.000 de SmackDown se efectuará el próximo 16 de octubre.



1.- The Rock

2.- The Undertaker

3.- AJ Styles

4.- Edge

5.- Eddie Guerrero

6.- Batista

7.- Kurt Angle

8.- The Usos

9.- The New Day

10.- Rey Mysterio

11.- Becky Lynch

12.- Randy Orton

13.- John Cena

14.- JBL

15.- Michelle McCool