WWE celebró los 40 años de John Cena

El popular luchador de la WWE y multicampeón en la compañía, John Cena, se convirtió en un hombre de cuatro décadas, ya que este 23 de abril cumplió 40 años.



Como era de esperar, la empresa más famosa de lucha libre destacó el natalicio del ex “Rapero Mayor”, además de que algunas voces dentro de esta, como Vince McMahon, destacaron el hecho.



De hecho, el jefe de WWE publicó en su Twitter que Cena es el Babe Ruth de la compañía. Para quienes no sepan, él es reconocido como el mejor jugador de béisbol de la historia, por lo que queda claro que el mandamás ve en el 16 veces campeón mundial como el más grande.

“Hustle Loyalty Respect” is not just an expression, it’s the measure of the man. Happy birthday to the Babe Ruth of WWE, @JohnCena.