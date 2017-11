Wilma González detalló como será su regreso al imperio Playboy

La modelo española Wilma González cautivó a los chilenos con su belleza y sensualidad, la misma que la llevó el año 2008 a ser portada de la revista Playboy y un año antes, en 2007, la coronó como Miss Playboy TV.

El encanto de la hispana sigue intacto y desde su país natal la llamaron para ser parte de la nueva edición de la revista para hombres más famosa del mundo.

En entrevista con La Cuarta, González contó que "hace un tiempo me contactaron para hacer algo, pero yo no podía porque estaba en el reality y no quería vincularme tanto con la marca. Esta vez hablé con ellos, fue una decisión mutua. Sé que las fotos son súper bonitas siempre y al equipo y al fotógrafo los conozco hace años, así que no me lo pensé demasiado".

En esa misma línea, agregó: "acepté porque es una marca que siempre me trajo más beneficios que otra cosa. Siempre tiene sus contras, como que te encasillen, pero a estas alturas me da igual y sé que siempre te sacan fabulosas fotos".

Hace algunas semanas Wila ya se encuentra en España, aunque su ida no fue fácil, ya que tuvo que separarse de su hijo y de su Pareja Gonzalo Egas, aunque esté le dio todo su apoyo.

"Gonzalo me preguntó cuánto me pagaban, qué iba a hacer. Me dijo piénsalo, yo te apoyo en todo. Me ayudó a cuidar a Noah mientras estuve en España, es un excelente papá. Siente que me puede servir para hacer eventos y que puede traer cosas colaterales, entonces la opinión de él ha sido buena, más allá de que no sé si lo que más ilusión le hace es que yo haga fotos para Playboy, pero bueno. Ha sido decisión de ambos”, asegura.





Consultada sobre el tipo de imágenes que aparecerán en la revista, adelanta que "las fotos serán muy sexies, con mucha actitud, con una cuota más de sensualidad, de erotismo, pero no pornografía. No serán desnudo total. Quien quiera algo más triple X puede recurrir a internet, pero no será una producción tan trabajada o tan bonita como las de Playboy".

La española, además aseguró que ahora luce totalmente distinta que hace un tiempo atrás y para lograr aquello tuvo que hacer bastantes sacrificios.

"Sinceramente creo que estoy mucho mejor ahora. Cuando hice las fotos antes, siento y sé que no tenía nada de caderas, por ejemplo. Ahora con el ejercicio se me han hecho más curvas e incluso tengo más cola", indicó.

"Para estas fotos me pidieron que no estuviera tan marcada. Incluso la pasé genial, porque dejé un poco de hacer ejercicios. Comí bastante para subir un poco de peso, así que fueron como vacaciones", agregó.