Will Ferrell sufrió violento accidente de tránsito

El actor Will Ferrell sufrió un violento accidente de tránsito mientras viajaba en una camioneta, según indicó TMZ.

El vehículo volcó junto a otros dos autos y él, junto a otras dos personas, terminaron lesionados y siendo trasladados a un centro asistencial de San Diego, California.

Ferrell era uno de los pasajeros, ya que conducía un chofer, y se confirmó que no influyeron ni las drogas ni el alcohol en el hecho.

Will Ferrell was riding in an SUV that got flipped over in a 2-car accident Thursday night, and he -- along with 2 others -- were rushed to a hospital for treatment.