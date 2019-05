WhatsApp tendrá publicidad a partir de 2020

En el marco del Facebook Marketing Summit 2019, realizado en Rotterdam, se confirmó que a partir del próximo año WhatsApp incluirá publicidad entre los estados.

A través de redes sociales, Oliver Ponteville, responsable de una agencia Social Media belga, informó sobre esta iniciativa de Facebook, la cual es negativa y tediosa para algunos.

Facebook, que compró la aplicación de mensajería instantánea en 2014, informó que implementará el mismo modelo que utilizan en las historias de Instagram. Es decir, entre medio del contenido publicado por nuestros contactos, se intercalarán historias pagadas por empresas. Además, señalaron que las conversaciones de los usuarios no tendrán publicidad.

WhatsApp will bring Stories Ads in its status product in 2020. #FMS19 pic.twitter.com/OI3TWMmfKj