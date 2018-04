WhatsApp modificará términos de servicio para aumentar edad mínima de 13 a 16 años

WhatsApp estaría planeando actualizar sus términos de servicio para aumentar la edad mínima para utilizar la aplicación de mensajería, aseguraron medios internacionales.

Actualmente la empresa explica que "debes tener por lo menos 13 años de edad para poder usar nuestros servicios", pero estaría por aumentar a 16 la edad mínima para usar WhatsApp.

El cambio, estiman medios especilizados en la aplicación de mensajería, se implementará antes del 25 de mayo.

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).