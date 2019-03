WhatsApp incorporará navegador interno para abrir páginas web desde la aplicación

WhatsApp incorporará un navegador interno que permitirá al usuario abrir enlaces de páginas web sin abandonar la aplicación.

Según informó WABetaInfo, la nueva función aún no se activa y fue detectada en la versión beta 2.19.74 de la plataforma para Android, y para ser útil, requerirá de una versión Android 4.1 o superior.

Con esto, podrán simplificar el acceso a la red, además de alertar a los usuarios sobre págins con virus, gracias a su función de "navegación segura".

Por otro lado, ni WhatsApp ni Facebook podrán acceder al historial individual de búsqueda, ya que el navegador utiliza una interfaz de programación de aplicaciones (API) de Android.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.74: what's new?



🌐 Discovered a new feature under development: In-App Browser!

Details and screenshots in the article.

** The feature will be available in future **https://t.co/KUjp8aDW4e