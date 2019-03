What's My Name: HBO revela tráiler de su documental sobre Muhammad Ali

HBO reveló el tráiler de "What's My Name: Muhammad Ali", el documental sobre la leyenda del boxeo mundial a tres años de su muerte.

El largometraje producido por SpringHill Entertainment, la firma fundada por LeBron James y Maverick Carter, es dirigido por Antoine Faqua (The Equalizer, Training Day) y será emitido en dos partes.

"What's My Name" logra relatar en voz del propio Muhammad Ali su propia historia. Además, contará con imágenes inéditas que jamás se había visto en pantalla.

El documental se estrenará el próximo 14 de mayo del 2019.

“I’ve handcuffed lightning and put thunder in jail.”



From executive producers @KingJames and @mavcarter, relive Muhammad Ali’s legacy from the mouth of The Greatest himself. #WhatsMyName | Muhammad Ali comes to @HBO May 14. pic.twitter.com/NSClrW8Z4O