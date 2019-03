Weezer visitará Chile por primera vez

Finalmente se confirmó uno de los rumores que mantenía expectantes a los fanáticos de la música: Weezer realizará su primer concierto en Chile.

En su cuenta de Twitter, el propio vocalista de la banda, Rivers Cuomo, había escrito un enigmático mensaje: "Tal vez algunas empanadas me harán sentir menos raro".

En la misma línea, la productora Lotus publicó el video de una empanada con un fondo que alude al popular "Green Album" (2001) y con un emoji con lentes.

Maybe some Empanadas will make me feel less weird