Weathering With You: Lanzan tráiler de la nueva película del director de Your Name

Kimi no Na Wa, más conocida como Your Name, es una película de animación japonesa estrenada en 2016 que alcanzó gran popularidad en varias partes del mundo. ahora, Makoto Shinkai, director de este tremendo éxito, lanzó el tráiler de su nueva cinta.

Se trata de Tenki no Ko (Weathering With You), la cual es un anime que se enfocará en un hombre que conoce a una encantadora mujer que, aparentemente, puede controlar el clima.

El tráiler nos da precisamente un pequeño adelanto de la premisa de la película, así como del tema principal del film, "Ai ni Dekiru Koto wa Mada Aru Kai" de la banda RADWIMPS.

Tenki no Ko: Weathering With You se estrenará en cines de Japón el próximo 19 de julio.