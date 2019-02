Warner Bros anunció la fecha de estreno para Space Jam 2 con LeBron James

El 16 de julio de 2021 llegará a los cines Space Jam 2, la secuela de la película que en 1996 protagonizaron Michael Jordan y los looney tunes, junto a otras estrellas de la NBA.

Esta vez, el cartel de la cinta estará encabezado por LeBron James, actual jugador de Los Ángeles Lakers.

Según Deadline, la nueva entrega deberá disputar la taquilla con la próxima película de Indiana Jones y de Misión: Imposible, que se estrenarán los fines de semana anterior y posterior, respectivamente.

En declaraciones previas a The Hollywood Reporter, James aseguró que la película es más grande que él y Bugs Bunny y compañía. "Me encantaría que los niños comprendan cuán poderosos pueden sentirse y ser si no abandonan sus sueños", dijo.