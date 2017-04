Vuelven a criticar a Donald Trump por su trato frío con Melania

A Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no sólo lo critican por sus políticas, también por su relación fría y distante con Melania, su esposa, la primera dama del país.

Una foto ha vuelto a abrir este flanco de cuestionamientos. En ella, el mandatario está bajando del Air Force One, lo sigue de cerca su hijo Barron y más atrás, mucho más atrás, aparece Melania.

Bastard did it again pic.twitter.com/wAn4TqkiMs

Obviamente, las redes sociales aprovecharon la foto para elaborar perfiles sicológicos de Trump y para decir todo lo que no decía la imagen.

Un usuario de Twitter se dio el tiempo de recopilar una serie de presidentes bajando del avión junto a sus esposas y en todas ellas hay cercanía, afecto y parejas que, al menos para las cámaras, siguen enamoradas.

Six different administrations.



Note: creator asked that I not tag them in this tweet. pic.twitter.com/Z85zrbpPth