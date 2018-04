Que sí, que no, y al final sí se dará. Pese a que hace algunos días lo habían sacado de la lucha, Rusev fue confirmado como rival de The Undertaker para The Greatest Royal Rumble.

Chris Jericho, producto de una petición de Lana para que su esposo no luchara, lo iba a reemplazar contra el "Hombre Muerto".

Sin embargo, la mujer del búlgaro cambió de opinión este lunes, por lo que el combate se dará tal cual estaba planeado.