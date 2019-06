'Voy a terminar presa': Lily Allen le dedicó polémica canción a Donald Trump

Este domingo recién pasado, la cantante Lily Allen se presentó en la nueva versión del Cultura Inglesa Festival de Sao Paulo en un show en el que mezcló su música con la política.

En esa línea, la británica arremetió en contra de Donald Trump y el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro.

Durante su presentación, la intérprete de "Smile" dedicó su canción "Fuck You" al presidente de Brasil.

"Pensé en esta vez dedicar esta canción al presidente de ustedes (…) Voy a terminar presa… probablemente nunca volveré a Brasil. Vete a la mierda, Bolsonaro", dijo Allen.

"Fuck You" es uno de los temas del disco It's Not Me, It's You de 2009, el cual fue muy recibido por las minorías sexuales.