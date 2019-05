Vocalista de The 1975 solicita a sus colegas que escuchen las críticas de los periodistas

El vocalista de The 1975, Matty Healy, utilizó sus redes sociales para referirse a un asunto relacionado al ámbito musical al cual pertenece.

El líder de la banda británica publico un mensaje en Twitter en el que les habla a sus colegas, pidiéndoles que permitan las críticas de los periodistas y especialistas, en lugar de ignorarlas.

"Si no dejas que los periodistas critiquen tu música entonces nunca tendrás la experiencia formativa de ser llamado 'replicante burgués' y eso es triste", escribió en la red social, sacando aplausos entre sus seguidores y compañeros de profesión.

If you don’t let journalists criticise your music then you’ll never have the formative experience of being called a ‘bourgeois replicant’ and that’s sad